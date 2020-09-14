حواديت السينما: فيلم وحيد كتب أغانيه حسن فايق بعيدا عن الكوميديا

يعد الفنان حسن فايق واحد من كبار فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، حقق نجاحًا كبيرًا سواء في السينما أو المسرح، امتاز بضحكته الرنانة والمميز، قدّم العديد من الأفلام السينمائية التي تعاون من خلالها مع كبار النجوم والمخرجين على الرغم من أنه لم يكن نجم شباك أو بطل أول.

ومثل كثيرين من أبناء جيله بدأ حسن فايق مشواره الفني بفرق الهواة المسرحية والتي كانت منتشرة في ذلك الوقت، لينتقل بعد ذلك في عدد من الفرق المسرحية مثل فرقة روز اليوسف وفرقة عزيز عيد، وفي عام 1919 يقرر حسن فايق تكوين فرقته المسرحية الخاصة بعرض أول مسرحية من تأليفه وهي مسرحية "ملكة جمال"، كما كان يكتب ويلحن عدد من المونولوجات الكوميدية ويلقيها ببراعة شديدة نظرا لموهبته الكبيرة في الكوميديا، ومن ثم انضم لفرق مسرحية لكبار فناني الكوميديا فرقة نجيب الريحاني، فرقة إسماعيل ياسين وفرقة مسرح التلفزيون.

وبالرغم من نجاح حسن فايق في الكوميديا وارتباط الجمهور به ومحبتهم له وبالأخص ضحكته الشهيرة والمميزة، إلا أنه كان لديه تجربة مع كتابة الأغاني في الفيلم السينمائي "شفيقة القبطية" والذي عرض في عام 1962 للمخرج الكبير حسن الإمام.

سرد الفيلم قصة شفيقة القبطية والتي تعد أشهر راقصات مصر في أوائل القرن العشرين والتي تضطرها الظروف القاسية إلى ترك ابنها الوحيد في حضانة والدتها بعد أن طردها والدها من المنزل، وعلى وبالرغم من ثرائها الفاحش وصداقتها بكبار رجال الدولة، إلا أنه لم يسمح لها قط بزيارة ابنها ويدعى عزيز وتستمر أحداث الفيلم.

كتب حسن فايق كلمات أغاني الفيلم بمشاركة الشاعر الكبير بديع خيري، واعتمدت ألحان أغنيات الفيلم على الموسيقار سيد درويش والتي وزعها موسيقيًا الموسيقار على إسماعيل، وشارك في بطولة فيلم شفيقة القبطية "هند رستم، حسين رياض، أمينة رزق، فؤاد المهندس وصلاح منصور".

ورحل عن عالمنا الفنان حسن فايق في مثل هذا اليوم 14 سبتمبر عام 1980 عن عمر ناهز 82 عاما، بعدما قدم تاريخًا فنيًا امتد إلى ما يقارب الأربعون عامًا.