محافظ أسيوط: رفع 80 طن مخلفات وقمامة بمراكز ديروط والغنايم وأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بضرورة استمرار حملات النظافة الموسعة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين والطرق العامة وعلى ضفاف الترع بمختلف قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بصفة يومية بواسطة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية للقضاء نهائياً على أكوام وتجمعات القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة تنفيذًا لخطة المحافظة للنظافة وخلق بيئة نظيفة للمواطنين وإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها مشيراً إلي أهمية متابعة هذه الحملات لضمان استمرار مستوي النظافة ورفع كافة الإشغالات والمخلفات وإصلاح وصيانة كشافات الإنارة بالطرق.

وقال محافظ أسيوط إنه تم رفع ما يقرب من 80 طن مخلفات قمامة خلال حملات مكبرة بعدة مراكز مؤكدًا أن المحافظة تولي ملف النظافة أولوية واهتمامًا كبيرًا وتسخر كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة أنحاء المحافظة لافتا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والغنايم وأسيوط شنت حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع حيث تم رفع 35 طن من أماكن تجمعات المخلفات بقرى غرب ديروط فضلاً عن رفع حوالي 30 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات ونواتج تطهير ترع ومصارف بعدة أماكن بمركز الغنايم بالإضافة إلى رفع ما يقرب من 15 طن قمامة ومخلفات بقرى مركز ومدينة أسيوط وذلك بمشاركة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وجاد الله مشرف جادالله رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمود نجار عطا القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة ديروط ونواب رؤساء المراكز والمساعدين ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الحملات الميكانيكية بتلك المراكز وبمعدات الوحدة المحلية من قلابات ولوادر وجليدر وغيرها كما قامت رئاسة مركز أسيوط بصيانة كشافات الإنارة وغسيل الجلاوبات الخارجية بالطريق السريع بنطاق المركز وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق.