التنظيم والإدارة: الموافقة على ترقية 111 والتسوية لـ1690 موظفا

أكد الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، أنه وافق على إعادة تعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلامياً بـ"التسوية" لـ1690 موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ممن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن ذلك جاء طبقًا للضوابط والمعايير المُحددة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تثبيت 1011 موظفًا من العاملين المؤقتين فضلاً عن ترقية 111 موظفًا بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

التثبيت والتسويات تم تنفيذها وفقًا لضوابط قانون الخدمة المدنية

ووافق الجهاز أيضا على نقل 204 موظفين من وإلى مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديل الشكل التعاقدي لـ166 موظفًا من العاملين المؤقتين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

منح الحافز العلمي لـ91 موظفا ببعض الجهات الإدارية

كما وافق على منح حافز التميز العلمي لـ91 موظفا ببعض الجهات الإدارية ممن حصلوا على دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وفي سياق متصل، وافق الجهاز على تنفيذ قرارات تكليف لـ994 موظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تمويل درجات لـ159 وظيفة ببعض الجهات الإدارية، وانتهى من دراسة تنفيذ 141 حُكماً قضائيا متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى الجهاز من دراسة تصويب أوضاع وظيفية لـ6 موظفين.

وخلال شهر أغسطس الماضي انتهى الجهاز من دراسة نقل 49 موظفًا من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على مجموعة نوعية مُغايرة، أما بالنسبة للوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شغل بعض الوظائف القيادية لـ110 وظائف في بعض الجهات الإدارية.

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي لـ10 جهات إدارية، فيما انتهى الجهاز من تقييم 1896 متقدماً للندب من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى النيابة العامة، وذلك بمركز تقييم القُدرات والمسابقات التابع للجهاز.

كما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة معدلات أداء بعض الجهات الإدارية، وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف في 17 جهة إدارية.

وفي سياق الخطط التدريبية، وافق الجهاز على تنفيذ خطة تدريبية لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وانتهى من تنفيذ 4 برامج تدريبية استفاد منها 227 متدربًا مرشحًا لشغل وظائف قيادية بالوحدات المُختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020/2021.

وأخيرًا، انتهى الجهاز من دراسة 492 شكوى وردت عبر وسائل الشكوى الرسمية.