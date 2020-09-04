"التنظيم والإدارة" يوافق على التسوية لـ200 موظف بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لعدد 200 موظف يعملون بجامعة عين شمس.

وقال رئيس الجهاز إن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر هذه اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التسوية طبقا للقرار رقم 1 الصادر في 2019

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أصدر منشور رقم 1 لسنة 2019، وطالب فيه كل الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شؤونه.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن غلق باب التسويات للموظفين مع مطلع نوفمبر 2019 تنفيذا لقانون الخدمة المدنية الذي حدد مدة 3 سنوات فقط بداية من تاريخ إصدار القانون فى 2016، للسماح للموظفين بالتسوية، وذلك بعد أن حل الشكاوى التي تلقاها من الموظفين بخفض مرتباتهم بعد التسوية، وكذلك عدم السماح لهم بالتسوية، حيث عدل مجلس الوزراء، استجابة لطلب البرلمان والجهاز المركزي للتنظيم والإداري، في مارس الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تم السماح من خلاله بتعديل المادة 189 من اللائحة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلاً عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل.