أسعار حديد التسليح في 6 شركات بعد الزيادة

قامت شركات حديد التسليح بالسوق المحلي، أمس، برفع أسعاره، بقيم تتراوح بين 350 و550 جنيهًا للطن.

وأعلن أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لـ" الوطن"، أن 6 شركات لحديد التسليح أبلغت التجار والوكلاء عبر رسائل "sms" بزيادة الأسعار.

وكشف "الزيني"، عن أسماء الشركات، وهي شركة "عز" التي بدأت بالزيادة أمس ليباع طن الحديد تسليم المصنع بـ10100جنيه، وكذلك "المصريين" حيث يباع الطن بـ10 آلاف جنيه، فيما توالت زيادات الشركات الأخرى ليباع طن حديد "عنتر" بـ9700 جنيه، كما أعلنت "السويس للصلب" بيع طن حديد التسليح بـ10آلاف جنيه، وبيع طن حديد "المراكبي" بـ9900 جنيه، أما حديد تسليح "الجارحي" فبيع أرض المصنع بـ8728 و9950 جنيهًا، بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة.

وقال "الزيني"، إن زيادات حديد التسليح بعضها ستُطبق اليوم، وبعضها غدًا الثلاثاء، بقيمة تتراوح بين 350 و550 جنيهًا للطن، وذلك وسط ركود كبير لأعمال البناء.

وكانت أسعار حديد التسليح قد شهدت استقرارًا بداية شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بأغسطس الماضي، وسُجل سعر الطن في أكبر 5 شركات منتجة بأسعار تتراوح بين 9400 و9700 جنيه.

ويباع حديد عز بأسعار تتراوح بين 9650 و9700 جنيه للطن، وسجّل طن حديد المصريين سعرًا تراوح بين 9400 و9450 جنيهًا للطن، فيما بلغ سعر حديد بشاي 9550 جنيهًا للطن، وحديد العتال بـ9550 جنيهًا، وحديد عطية بـ9400 جنيه للطن.