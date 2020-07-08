شعبة مواد البناء: شركات الحديد تبيع بالآجل لمواجهة الركود

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن مبيعات مواد البناء في جميع المحافظات شهدت توقفًا كبيرًا، فيما عدا المدن الجديدة وبناء المنشآت الخدمية والمستشفيات.

وأكد "الزيني"، لـ"الوطن"، أن قرار وقف تراخيص البناء أصاب القطاع بالركود بنسبة 100%، وهو ما يأتي وسط تراجعات وعروض سعرية من جانب الشركات المنتجة لحديد التسليح تصل إلى 300 جنيه فى الطن.

وأشار إلى أن شركات الحديد لجأت إلى البيع بالآجل للتجار نتيجة عدم القدرة على السداد وتنشيط المبيعات، لافتا إلى أن مخازن التجار خاوية وأنه لا يوجد سوى كميات محدودة توجه أغلبها للمدن الجديدة، التى تشهد إقامة عدد من المشروعات الإنشائية في الوقت الحالي.

وذكر "الزيني"، أن شركة بشاي أعلنت بيع طن حديد التسليح بـ 9400 جنيه شامل الضريبة، ومصر ستيل 9100 جنيه، وحديد الجارحي يباع بـ 9250 جنيها، وحديد المصريين يباع بـ 9270 جنيها وحديد عنتر يباع بـ9100 جنيه، والمراكبي يباع بـ 9100 جنيه.

وسجلت أسعار الأسمنت البروتلاندي سعرًا تراوح بين 712و720 جنيها للطن والأسمنت الأبيض العادة يتراوح ما بين 2420 و2500 جنيه للطن والأسمنت المخلوط يباع بـ 570 و680 جنيها للطن، والأسمنت المقاوم يباع بسعر يتراوح ما بين 770 و680 جنيها للطن.