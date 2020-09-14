مصادر: مصطفى أديب لم يقدم أعضاء حكومته للرئيس اللبناني

أفادت مصادر لبنانية مطلعة، صباح اليوم، بأن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لم يقدم تشكيلته الحكومية للرئيس اللبناني ميشال عون.

وأوضح "أديب"، أنه التقى الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا اليوم لمزيد من التشاور حول تشكيل الحكومة، قائلًا: "حضرت اليوم للقاء الرئيس للمزيد من التشاور"، وفقًا لموقع "لبنان 24".

ورجحت المصادر، أن "أديب" لن يقدم تشكيلته الحكومية، بسبب رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التخلي عن وزارة المال، رغم الاتصالات التي حصلت بالأمس بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واتصالات الأخير برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

يُذكر أن المهلة التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة ستنتهى غدًا.