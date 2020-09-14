مستشار السياحة الأسبق: تجهيز المناطق الأثرية في مصر لعودة السياحة

أكد وليد محمد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين، أنه تم تجهيز المناطق الأثرية في مصر لعودة السياحة.

وأوضح البطوطي، خلال حواره، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن هناك خطط لاستغلال مجمع التحرير بعد نقله لصندوق مصر السيادي، مضيفا أنه سيتم تغيير وجه وشكل مبني مجمع التحرير، وتجميله بشكل رائع.

وتابع، "ميدان التحرير له تاريخ كبير، وأتوقع أن يستخدم مبني مجمع التحرير كفندق كبير"، كما أن هناك مشروعات ضخمة جاري إنجازها خلال الفترة الحالية في مصر، وكل ذلك سيساهم بشكل كبير في عودة السياحة.