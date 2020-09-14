خدمات تقدمها أبشر السعودية للمصريين: تمديد إقامة وحجز استقدام

أبشر.. منصة إلكترونية أنشأتها السلطات السعودية؛ لتقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالجوازات والأحوال المدنية وتصاريح السفر والتأشيرات للتسهيل على المقيمين أو حاملي تأشيرة الزيارة والسياحة داخل المملكة العربية السعودية.

وتستعرض "الوطن" الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر للوافدين المصريين عبر موقعها الإلكتروني على النحو التالي:

أبشر وخدمة عَودة

تمكن منصة أبشر من خلال هذه الخدمة جميع المقيمين (النظاميين والمخالفين) وحاملي تأشيرة الزيارة والسياحة داخل المملكة العربية السعودية من تقديم طلب عودة إلى بلدانهم إلكترونيًا، وبعد الموافقة على طلبهم سيجرى تنسيق إجراءات السفر لهم، بشرط أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام.

ويجرى التسجيل لطلب العودة عن طريق تحديد نوع الوثيقة "رقم الإقامة - رقم الحدود" وملء الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول).

خدمة تمديد تأشيرة الزيارة

وتتيح هذه الخدمة تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد نحو ستة أشهر أي نحو 180 يومًا، ويستثنى من ذلك من يحمل الجنسية السورية.

وتكون فترة التمديد مساوية لمدة التأشيرة الأساسية، على أن يكون الشخص المخول بالتمديد هو طالب الزيارة فقط، ويمكن تمديد التأشيرة قبل ستة أيام من انتهائها، وبعد ثلاثة أيام من الانتهاء فقط، وبعد تلك المدة لا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة.

وأوضحت منصة أبشر الشروط التي يمكن من خلالها تمديد تأشيرة الزياة وهي:

- أن تكون التأشيرة السارية المراد تمديدها صلاحيتها أسبوع أو أقل.

- عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.

- يجب أن يكون الزائر داخل داخل المملكة.

- أن يكون جواز سفر الزائر ساريا.

- يسدد الزائر رسوم تمديد التأشيرة والتي تبلغ 100 ريال.

تجديد الإقامة المنتهية

تتيح هذه الخدمة تمكين الفرد من تجديد هوية مقيم (إقامة لأحد أفراد أسرته أو العمالة المنزلية المسجلة لديه إلكترونيًا)، ويشترط سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت، وسداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل ووجود بصمة وصورة للعامل لدى نظام الجوازات ولفرد الأسرة الذي تجاوز عمره 15 عامًا.

كما يشترط صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد، وتواجده على الأراضي السعودية، وألا يكون مسجًلا كمتغيب عن العمل.

وتبلغ رسوم الخدمة 600 ريال للعمالة المنزلية (مزارع - راعي)، و500 ريال لأحد أفراد الأسرة المقيمين بعد بلوغهم السن القانونية (18 عامًا).

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

تتيح منصة أبشر هذه الخدمة للمواطن والمقيم الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها سواء كانت صالحة أو منتهية، عن طريق إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي عبر المنصة.

الاستعلام عن أحقية الحج

هذه الخدمة توفر للمواطن والمقيم الاستعلام عن أحقيتهم لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك عن طريق التأكد من أنهم لم يؤدوا فريضة الحج في السنوات الخمسة الماضية، وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية أو الإقامة والرمز المرئي عبر المنصة.

حجز مواعيد الاستقدام

تمكن المقيم من حجز موعد في إدارة االستقدام إلكترونيا بغرض استقدام عائلته (الزوجة والأبناء).