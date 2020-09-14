عاجل.. مشادة بين "حبيبة" المتهمة بقتل خطيبها ووالدة أحد المتهمين

وقعت مشادة كلامية بين المتهمة حبيبة أشرف، المتهمة بقتل خطيبها بسام أسامة "طالب الرحاب"، ووالدة أحد المتهمين، بعد وصولها من محبسها.

حيث تعقد محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمتها مع والدها وآخرين بتهمة الاشتراك في جريمة القتل، وتستمع لشهادة الطبيب الشرعي.

النائب العام السابق، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة اشتراك المتهمين في واقعة قتل المجني عليه بسام أسامة، يوم 19 أغسطس 2018، بمنطقة الرحاب، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حبيبة ووالدها وسائقهما عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه بها، وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا، بينما ساعدهم باقي المتهمين واشتركوا معهم فى الجريمة.

التحقيقات خلصت أيضا إلى خلاف نشب بين المتهم الأول "أشرف" والد حبيبة، والمجنى عليه، بعدما اكتشف الأخير تورط الأول فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، حيث عزم المتهم وباقى المشتركين معه على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق "خطيبته" حبيبة، واشتركوا جميعاً فى قتله وأخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.