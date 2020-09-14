الغرفة التجارية بالقاهرة توضح استعداداتها لإطلاق معرض "أهلا مدارس"

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معرض "أهلا مدارس"، لم يكن موضوع له خطة بأن يقام هذا العام بسبب الظروف الحالية وتفشي فيروس كورونا، وجاء إقامته بشكل مفاجئ، وأن المعرض ينتظره المواطنين من العام للآخر، لأنه يتوفر فيه كل الأدوات المكتبية، اللبس، المواد الغذائية، الأحذية، والشنط.

وأضاف حسن، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن المعرض يوفر للمواطن كل الأشياء في مكان واحد بشكل يستطيع المواطن أن يلبي كل احتياجات أولاده خلال العام الدراسي بشكل مجمع من مكان واحد، كما أن وزارة التموين تقوم بالمراقبة على الأسعار والتخفيضات حقيقية من عدمه وشكل المعرض بجودة المنتجات.

وتابع، أن المعرض سيقام في قاعة المؤتمرات الموجودة في مدينة نصر من الساعة الـ10 صباحا وحتي الـ10 مساء، لكي يكون قريب من المواطنين بالإضافة لوجود عربيات تنقل المواطنين من المترو خلال مدة المعرض لقاعة المؤتمرات، وذلك تسهيلا من الغرفة التجارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة.

وأكمل حسن، أن المعرض سيكون مستمر من يوم 20 وحتى 27 سبتمبر من الشهر الجاري، ونأمل أن يكون هناك مد للفترة، مشيرًا إلى أن المعرض سيقام في 3 قاعات وسيكون شامل الأدوات المكتبية، ملابس المدارس، الشنط والأحذية، المواد الغذائية التي تخص السندويتشات، وهذا العام زادت على التابلت، الكمبيوتر، والمستلزمات التي أصبحت جزءا من الدراسة الأونلاين.