ضبط مصنع مياه معدنية بدون ترخيص بوادي النطرون

نفذت محافظة البحيرة حملات رقابية على المصانع والأسواق ومنشآت بيع وتداول الأغذية، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها، ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين.

أسفرت الحملات التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، بمراكز كوم حمادة ووادي النطرون وشبراخيت عن ضبط كمية 1000 لتر صابون سائل بدون علامات، وكمية 3000 لتر كلور وعدد 400 زجاجة منظف، داخل مصنع منظفات بدون ترخيص.

كما ضبط عدد 43 كيلو طحينة معبأة داخل أكياس غير مدون عليها أي بيانات وعلامات، كما تم تحرير عدد 6 محاضر لمحلات جزارة لعرضهم لحوم مكشوفة.

وبتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة بوادي النطرون، تم ضبط مصنع مياه شرب معدنية بدون سجل صناعي "سجل صناعي منتهي"، وضبط ٣٢٠ زجاجة مياه معبأة سعة الواحدة ٧ لتر، وضبط مصنع بطاطس نصف مقلية بدون سجل حركة تخزين ثلاجات، وعدم إرسال البيان الشهري، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.