نقيب المحامين عن بروتوكول القيمة المضافة الجديد: ليست مستحقة علينا

وقّعت نقابة المحامين، ممثلة في النقيب العام رجائي عطية، بروتوكولا جديدا للقيمة المضافة المفروضة على المحامين، عند رفع دعاوى قضائية، مع وزارة المالية.

وقال نقيب المحامين رجائي عطية، إنّه حاول قصارى جهده أن يحصل للمحامين على أفضل الأوضاع في البروتوكول مع وزارة المالية ووزير العدل، بشأن ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أنّه يرى أنّها أساساً غير مستحقة على المحامين.

وأضاف عطية، في بيان وجهه للمحامين: "الدعوى الدستورية المرفوعة بخصوصها من زميلنا الأستاذ ربيع الملواني لا تزال منظورة ولم يقض فيها بعد، والتفاوض مع وزارة المالية والضرائب ليس سهلا، وفيما يلي آخر ما توصلنا إليه، وهو أقل في تقديري مما كنت آمل، ولكنه قصارى ما أمكن الوصول إليه مع وزارة المالية".

وتابع: "إذ أنشره فيما يلي ليتعرف الزملاء والزميلات على حقوقهم وواجباتهم، فإنني أنوه ابتداء أنّه يحق لمن لا يروق له البروتوكول- أن يرفض التعامل به، ويلجأ إلى الطريق التي يحبها".

وجاء نص البروتوكول كالتالي: