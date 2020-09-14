رفع 55 حالة إشغال و1410 أطنان قمامة بمراكز البحيرة

كثفت محافظة البحيرة، اليوم، حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة جميع حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "رشيد، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، شبراخيت، أبوحمص، دمنهور" حملات مكبرة لرفع الإشغالات وللنظافة وصيانة أعمدة الإنارة.

أسفرت عن رفع ٥٥ حالة إشغال وإزالة ٨٨٨ طن قمامة، وصيانة ١٥٩ كشافاً وعمود إنارة بواقع ١٠٠ طن قمامة، و ٥٥ حالة إشغال وصيانة ٤٠ عموداً بمركز ومدينة حوش عيسى، ١١٠ أطنان قمامة و٥٠ كشافاً بالدلنجات، ١٣٥ طن قمامة برشيد.

بالإضافة إلى ١٦٥ طن قمامة، و٣٠ كشافاً بمركز ومدينة المحمودية، و٢٦٦ طن قمامة بمركز ومدينة أبو حمص، و٣٩ كشاف إنارة بمركز كوم حمادة، ١١٢ طن قمامة ومخلفات بشبراخيت، ٥٢٢ طناً بمركز ومدينة دمنهور.