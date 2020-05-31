ضبط إشغال طريق ومخالفات في حملة مكبرة بالدقي

نفذت أجهزة حي الدقي حملة ضد الإشغالات، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجميع رؤساء الأحياء والمدن بعمل حملة مكبرة في وقت واحد من 6 مساء وحتى منتصف الليل.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، إن الحي قام بعمل حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة إشغالات الدقي وإدارة المتابعة الميدانية وتم رفع كل الإشغالات لبعض المحال التجارية ورصد المخالفات والعمل على مواجهتها في الحال مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع التأكيد من الالتزام الكامل بقرار الحكومة في غلق المحلات في المواعيد المقررة للحظر والتزام ارتداء الكمامة للمواطنين، وخاصة خلال هذه الفترة الحرجة لإعادة الانضباط في نطاق الحي.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الحملة أسفرت عن رصد جراج بميدان هيئة التدريس تم تحويله إلى مغسلة سيارات وتم رفع المحتويات لمنع المخالف من الاستمرار في المخالفة وجارٍ إعادة فتح الجراج مرة أخرى، كما تم تحرير 4 محاضر إشغال الطريق العام ورفع إشغالات متنوعة من مختلف المحال والأكشاك المخالفة لاحتلال الأرصفة المخصصة للمشاة وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.