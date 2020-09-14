"التعاون": بيع 5.6 مليون طن منتجات بترولية خلال العام المالي الماضي

قال المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، إن إجمالي الكميات التي بيعت من المنتجات البترولية بلغ 6.5 مليون طن، خلال العام المالي 2019-2020.

وأضاف "عياد"، إنه تم بيع ما يقرب من 5.6 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت، من خلال 1165 محطة تابعة للشركة في جميع أنحاء مصر، خلال نفس العام.

وأشار إلى أن حصة الشركة من إجمالي السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30%، فيما بلغت حصتها من الزيوت 18%، و56% من حصة السوق في مجال تموين السفن، إضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية.