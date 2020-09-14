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محمود مسلم

ارتفاع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 4.1%

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وكالات
03:04 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
منطقة اليورو

منطقة اليورو

أفادت بيانات، اليوم الاثنين، أن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع كما كان متوقعًا مقارنة مع الشهر قبل السابق في يوليو، بفضل زيادة إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، لكنه مازال يقل كثيرًا عن مستويات العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن الإنتاج الصناعي في التسع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة صعد 4.1 بالمئة عن الشهر السابق، لكن مع نزوله 7.7 بالمئة على أساس سنوي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آرائهم توقعوا ارتفاعًا شهريا بنسبة أربعة بالمئة، وانخفاضًا سنويًا 8.2 بالمئة.

وزاد إنتاج الاتحاد الأوروبي 5.3 بالمئة على أساس شهري، ونما إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.7 بالمئة، لكن كليهما ظل أقل بكثير عن مستويات العام الماضي عند -10.4 بالمئة و-3.8 بالمئة على الترتيب، إذ يعاني اقتصاد منطقة اليورو تحت وطأة انخفاض في النشاط الاقتصادي ناجم عن جائحة "كوفيد-19".

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