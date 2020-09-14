مصر للبترول: تطوير 86 محطة بـ40 مليون جنيه

قال المحاسب حسين فتحي، رئيس شركة مصر للبترول، إن عدد محطات تموين السيارات التابعة للشركة بلغ 1504 محطات في مختلف محافظات مصر، متصدرة بذلك شركات التسويق من حيث عدد المحطات.

وأضاف "فتحي"، أنه تم تطوير 86 محطة ومنفذًا، خلال العام المالي 2019-2020، بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تصدير كميات من زيوت المحركات والزيوت الصناعية عالية الجودة لدولتي أوغندا ورواندا، وبلغت قيمة الصادرات من وقود النفاثات وتموين السفن والزيوت أكثر من 6 مليارات جنيه.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار بورسعيد بتكلفة 12 مليون جنيه، والتعاقد على إنشاء محطتي تموين طائرات بمطاري سفنكس والعاصمة الدوليين.