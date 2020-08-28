محاكاة لإخماد حريق في مستودع "مصر للبترول" بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ تجربة لإخماد حريق بمقر مستودع مصر للبترول في مدينة أسيوط، ضمن خطة المحافظة لتفعيل وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل، من خلال المرور على بعض المنشأت والمواقع والمصانع والمخازن التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار في نطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة؛ لمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كان محافظ أسيوط أصدر قرارًا رقم 803 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للمرور على كل المنشآت والمصانع والمواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كل المواقع والتصدي للمخاطر قبل وقوعها حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.