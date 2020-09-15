حكاية دخول إسماعيل ياسين مستشفى المجانين 10 أيام بسبب نكتة

تحل اليوم ذكرى ميلاد أبو ضحكة جنان الفنان إسماعيل ياسين، الذي قدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال السينمائية والدرامية، إلا أن حياته كانت مليئة بالصعاب، ومن المواقف الصعبة التي مرّ بها إسماعيل يس دخوله مستشفى الأمراض العقلية لمدة 10 أيام.

وصرح أحد أقاربه خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، "أنه في أوائل الخمسينيات، أصدر الملك فاروق قراراً بإدخاله مستشفى الأمراض العقلية، بعدما أدى منولوج أمام الملك فاروق، وقال مرة كان في واحد مجنون زي حضرتك"، فثار الملك ورد غاضباً "أنت بتقول إيه يا مجنون؟" فحاول إسماعيل أن يخرج من الموقف بالتظاهر بالإغماء وسقط مغشيا عليه بالفعل لينجو من غضب الملك.

ومن جانبه أرسل الملك فاروق طبيبه الخاص لفحص "إسماعيل"، وفهم الطبيب ما حدث، فكتب تقريراً للملك أكد فيه أنه تعرض لحالة عصبية سيئة دفعته ليقول ذلك، وأن هذه الحالة جعلته يفقد وعيه مؤقتا، وبالفعل تقرير الطبيب تسبب في دخول "إسماعيل" مستشفى الأمراض العقلية، حيث أمر الملك بعلاجه في المستشفى، ومكث فيه بالفعل لمدة 10 أيام.

وكان لـ"إسماعيل يس" نصيب مما حدث في حياته، حيث قدم بطولة فيلم "مستشفى المجانين" إنتاج 1958، ومن إخراج عيسى كرامة، ويدور الفيلم حول شخصية "حسونة الفطاطري" الذى يقع في حب "طعمة" التي تجسد دوره الفنانة "هند رستم" وفى نفس الوقت يقع في حبها "علوة التمرجى" الذي يجسد دور رياض القصبجي، والفيلم من تأليف عبد الفتاح السيد، وإخراج عيسى كرامة.