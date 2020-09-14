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إنبي يحسم موقفه من شراء صالح جمعة

كتب:

عثمان إبراهيم
03:25 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
صالح جمعة لاعب الأهلي

صالح جمعة لاعب الأهلي

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي، حقيقة التفاوض مع النادي الأهلي من أجل ضم صالح جمعة، لاعب الفريق الأحمر لصفوف الفريق البترولي.

ونفى رئيس النادي بشكل مطلق، من خلال تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، طلب شراء صالح جمعة من النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه تحدث مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل الإبقاء على محمد شريف لموسم آخر في صفوف الفريق البترولي.

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