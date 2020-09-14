مصادر: حفظ التحقيقات مع صالح جمعة في واقعة دهس شاب بالجيزة

قالت مصادر قضائية، إن نيابة الجيزة حفظت التحقيقات في اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلي، بدهس شاب بسيارته بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضي، بعد تنازل المجني عليه عن الاتهام.

وكانت نيابة الجيزة قد تسلمت استعلام إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب لصالح جمعة لاعب النادى الأهلي بدهسه بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك.

واستمعت النيابة إلى سايس سيارات بالشارع، وجاء في أقواله أنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاباً أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيراً إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقلت نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيراً إلى أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمه بسيارته وفر هارباً.

وكانت شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً من أحد المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 سنة ، موظف بأحد الفنادق الشهيرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة به وأخبره المارة بأنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلي صالح جمعة.

وبسؤال المجني عليه اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذى يعمل به، وبالكشف عن لوحات السيارة، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك.