وفاة زوجة الموسيقار منير الوسيمي
كتب:
محمود الرفاعى
03:55 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
منير الوسيمي
توفيت، منذ قليل، أحلام مكيوي زوجة الموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الأسبق، بعد صراع مع المرض.
وكتب شريف الوسيمي ابن الراحلة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلًا: "بالسلامة انتقلت أمي وكل عمري أحلام مكيوي إلى رحمه الله تعالى، والله أرحم الرحمين".
وتابع: "الدفنة قبل الظهر بمدفن العائله بطريق الفيوم والعزاء تليفونيًا، أو بالمنزل بالرماية".
يُذكر، أن "الوسيمي" ترأس نقابة الموسيقيين خلال الفترة من عامي 2010 و2011، وعُزل عقب ثورة 25 يناير.