رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة زوجة الموسيقار منير الوسيمي

كتب:

محمود الرفاعى
03:55 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
منير الوسيمي

منير الوسيمي

توفيت، منذ قليل، أحلام مكيوي زوجة الموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الأسبق، بعد صراع مع المرض.

وكتب شريف الوسيمي ابن الراحلة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلًا: "بالسلامة انتقلت أمي وكل عمري أحلام مكيوي إلى رحمه الله تعالى، والله أرحم الرحمين".

وتابع: "الدفنة قبل الظهر بمدفن العائله بطريق الفيوم والعزاء تليفونيًا، أو بالمنزل بالرماية".

يُذكر، أن "الوسيمي" ترأس نقابة الموسيقيين خلال الفترة من عامي 2010 و2011، وعُزل عقب ثورة 25 يناير.

 

اقرأ المزيد:

ريتشارد الحاج يتعاقد مع منير وشريف الوسيمي

"منير الوسيمي": رفضت احتكار "عبدالوهاب" لألحاني.. والزمن حرمني من العمل مع "حليم وأم كلثوم"

منير الوسيمي: نُقدم مواهب شبابية جديدة في حفلات أضواء المدينة

منير الوسيمي يُدلي بصوته لـ هاني شاكر في انتخابات "الموسيقيين"