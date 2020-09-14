بالأسماء.. 10 مصابين في انقلاب "ميكروباص" بترعة في سوهاج

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، محملة بالركاب، في إحدى الترع، قبل قليل، أمام مساكن "نجع الجبالي"، بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفي جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة "ميكروباص" داخل ترعة، وانتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من "محمد أحمد علي"، 20 سنة، بجرح قطعي في الوجه، و"جيهان نعمان جاد الكريم"، 40 سنة، بسحجات وكدمات متفرقه، و"مرفت علي أمين"، 33 سنة، بكسر في الفخذ الأيسر، و"عبد الله محمود أحمد"، 40 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"وائل أبوعمرة أحمد"، 28 سنة، بكسر في الأنف، و"إبراهيم أحمد عز الدين"، 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"حمدان عارف محمود"، 45 سنة، بجرح قطعي في الجبهه، و"رقية حسين عبد اللاه"، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عبد الرحمن علي محمود"، 4 سنوات، بكدمات متفرقه بالجسم، و"محمد علي محمود"، بكدمات متفرقة، وجميع المصابين يقيمون بنجوع "برديس"، بدائرة مركز البلينا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.