استقرار الدولار.. والذهب يرتفع 8 جنيهات نهاية تعاملات اليوم

أنهى الدولار تعاملاته اليومية مقابل الجنيه، باستقرار فى جميع البنوك العاملة في مصر.

واحتلت 7 بنوك قائمة البنوك الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع بـ15.82جنيها، مقابل 15.72جنيها للشراء.

فيما جاءت 6 بنوك فى قائمة البنوك الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع بـ 15.80مقابل 15.70جنيها للشراء، وهى بنوك مصر إيران للتنمية، التجارى الدولى، الإمارات دبى الوطني، المصرف العربى الدولى، قطر الوطنى".

وفى السياق نفسه واصلت أسعارالذهب فى السوق المحلي ارتفاعاتها بقيمة 5 جنيهات لتصبج جملة الارتفاعات خلال اليوم 8جنيهات ومرشحة للزيادة بفعل ضعف الدولار.

بينما يطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطى الأمريكى هذا الأسبوع لاستفتاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1944.69 دولار للأوقية فى حين هبط مؤشر الدولار 0.2% أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس يوم الأربعاء.

وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنَّ قوة الدولار هي المحرك لاتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة، خاصة منتصف الشهر الحالي، موعد الفيدرالي ومن بعده الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وسيكون الذهب في منحنى صاعد حال استمر ضعف الدولار، وهو ما تنعكس آثاره محليا.