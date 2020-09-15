"البحوث الزراعية" يطرح تقاوي الأزولا للبيع: الفدان ينتج 30 طن علف

قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد وفر كميات كبيرة للبيع للزارعين من بذور نبات الأزولا الذي يعد ثورة في عالم الأعلاف، وهو نبات سرخسي يحب الرطوبة العالية.

وأضاف أن الأزولا يعد ثورة في عالم الأعلاف ويحوي نسبة عالية جداً من البروتين قد تصل 25-30% وينمو بغزاره في أراضي الأرز بنظام الغمر، ويدخل في تركيب أعلاف الدواجن والبط والأرانب والبقر والأغنام كبديل جزئي غني بالبروتين والكربوهيدرات رخيص الثمن وسهل التوفير بنسب قد تصل إلى 50% من كمية العلاف المقدمة.

وكشف تقرير لمركز البحوث الزراعية أن الفدان ينتج 30 طن شهرياً ويمكن استخدمها في تسميد التربة الزراعية الفقيرة بالعناصر المغذية مثل الأراضي الرملية ويتم زراعتها مرة واحد وتعطي إنتاج مدى الحياة.

وقال الدكتور رضا الشحات أستاذ الأزولا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ"الوطن" إنه يمكن تغذية الاسماك بالازولا أيضا وذلك بتحليل المياه التي توضع فيها نبات الأزولا ويتم وضعها داخل حوض بلاستيك في البحيرة بعيدًا عن الأسماك حتى لا تقضي على النبات قبل الوقت المحدد له.

وعن طريقة تغذية الأسماك على نبات الأزولا، يوضح الشحات، أن الأزولا لا تستخدم للأسماك جميعها بشكل مباشر، ولكن الأسماك الصغيرة تأكل النبات بعد تجفيفه وعصره جيدًا واستخلاص الشوائب التي قد تحويها النباتات.

وأضاف أستاذ الأزولا، في معهد البحوث، أن الطريقة الثالثة هي تقطيع الأزولا إلى أجزاء صغيرة ووضعها للأسماك الصغيرة، أما الأسماك الكبيرة فيمكن أن توضع لها الأزولا مباشرة.

وقال صابر محمود، أستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، إن نبات الأزولا هو نبات سرخسي يعيش على سطح المياه في البحيرات ويحتوي على نسبة أكثر من 30% بروتين، حيث يعيش معه طحلب الأنابينا الذي يثبت النيتروجين في الجو وتحويله إلى بروتين تستخدمه الأسماك في التغذية.

وأضاف "محمود"، لـ "الوطن"، أنه يتم وضع النبات في مساحة صغيرة من البحيرة مع تحديد نسبة إضاءة معينة للأزولا، ويزداد النبات وزنا يوم بعد يوم بمعدل 2 كيلو، ويصبح صالحا لتغذية الأسماك بعد 5 أيام وفقط من وضعه في البحيرات، مشيرًا إلى أنه يستخدم في تغذية كافة الكائنات الحية وليست الأسماك فقط، كما أنه يستخدم كسماد للأرز بعد استخلاص وانتقاء عناصره.

وأوضح أستاذ بمعهد بحوث الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، أن نبات الأزولا يتم جمعها بشبكة مثل "غربال" وبعدها توضع للأسماك، مشيرًا إلى أن نبات الأزولا انتقل من إحدى دول جنوب شرق آسيا.