رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مركز "طه حسين" لذوي الاحتياجات الخاصة

تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مركز طه حسين للمكفوفين، اليوم، رافقه الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة غادة موسي، عميد الكلية.

وقال "الكردي" إن المركز جرى تحويله لمركز مستدام بمجمع العلوم الإنسانية، خاص بطلاب ذويى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجامعة ككل ولا يقتصر على كلية الآداب فحسب، لافتًا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لخدمة أبناءها من ذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى إنشاء المركز بالتعاون مع مؤسسة "أمديست" وشركة حلم.

وأضاف أن الجامعة افتتحت الأستوديو الإذاعي الذي جرى إنشائه بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية بالنزهة، ويعتبر من أحدث استوديوهات التسجيل الصوتية ومزود بأحدث الأجهزة التي تساعد على تحويل الملفات المكتوبة إلى ملفات صوتية للطلاب المكفوفين بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى أعمال مونتاج الهندسة الصوتية وسيتم استخدام الأستوديو في تنمية وتطوير مهارات ذوي الإعاقة في مجال الإذاعة والإعلام والأعمال الفنية.

وأشار إلى توفير الدعم اللازم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لرفع مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال العديد من الفعاليات وبرامج التدريب، حيث سيتم وضع اللوائح الداخلية وتشكيل مجلس إدارة للمركز وتوفير التمويل اللازم ليتناسب مع معايير الإتاحة لهم، فضلًا عن المشاركة في مؤتمر دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

وأوضح أن الجامعة ستوفر التدريب اللازم لموظفي مركز الاحتياجات الخاصة المختارين من الجامعات الشريكة، بينما ستقوم المؤسسة المصرية بتدريب العاملين بالمركز على أساليب الإدارة وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع خطة العمل لدمجهم في المجتمع من خلال العديد من الفاعليات وبرامج التدريب.