الجوائز تصل لـ 20 مليون جنيه.. جامعة الإسكندرية تشارك بمشروع القراءة

اعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن مشاركتها في المشروع الوطني للقراءة، الذي يهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المصري للقراءة وجعلها ممارسة يومية لديهم.

ويصل مجموع المكافآت والجوائز بالمسابقة التي تسمح بمشاركة طلاب الجامعات والدراسات العليا إلى 20 مليون جنيه للفروع الأربعة الخاصة بالمشروع.وتقوم فكرة المسابقة ومراحلها على ضرورة أن يقرأ كل متسابق 30 كتابًا باللغة العربية ويلخصها في الموقع الإلكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في 5 مجالات معرفية.

ويدخل المتسابق في منافسة مع أقرانه في عدد من التصفيات على مستوى كليته ثم جامعته ثم على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المشاركة تجري من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات وبشكل مجاني دون أي رسوم.

وشدد الكردي، في تصريح له، اليوم، على أهمية المشروع الوطني للقراءة في إحياء قيمة الالتفاف حول الكتب في ظل عزوف الشباب عن القراءة في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية ستتخذ عدد من الخطوات، لحث طلابها على المشاركة من خلال المواقع الرسمية للجامعة والكليات المختلفة فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.وحول مواعيد المنافسة، أوضح رئيس جامعة الإسكندرية إن التسجيل مفتوح على الموقع الإلكتروني إذ تبدأ التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، على أن يقام حفل لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.

ووفقا للموقع الرسمي للمشروع، جرى تخصيص الجوائز على النحو التالي: الفائز الأول جائزته مليون جنيه، الفائز الثاني نصف مليون جنيه، الفائز الثالث ربع مليون جنيه، الفائز من الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، علاوة على ميداليات وشهادات تقدير ورحلات ثقافية مدفوعة لأفضل مكتبات العالم تميزا.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وبفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والأزهر الشريف.