محافظ أسيوط يبحث مشاكل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بديوان عام المحافظة، اليوم، لبحث شكاواهم وإيجاد حلول سريعة لها ضمن لقاءاته الدورية التي يحرص على عقدها للتواصل المباشر مع المواطنين.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى 15 شكوى بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي القطاعات المختلفة، بينهم العميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة، ومنيرة بكري، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية، وعبير عبدالغني مدير وحدة شئون الإعاقة بالمحافظة.

وشهد اللقاء استعراض شكاوى المواطنين التي تمثلت في صرف بعض المساعدات العاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وبعض الأسر الأولى بالرعاية، وإجراء أبحاث اجتماعية لهم ودراسة توفير فرص عمل في القطاع الخاص لبعض الحالات فضلًا عن شكوى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وجرى بحثها مع المسئولين التنفيذين وحلها كما تم إحالة شكاوى اخرى إلى جهات الإختصاص للفحص والعرض وأصدر تعليماته بإحالة بعض الشكاوى إلى لجان من المتابعة الميدانية والتفتيش والمتابعة لفحصها واتخاذ اجراءات عاجلة لحلها.

كان محافظ أسيوط، كلف الجهاز التنفيذي والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم وتحسين المرافق والخدمات، مؤكدًا أنه يتابع حل مشكلات المواطنين شخصيًا بالتنسيق مع جميع الجهات على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين، مطالبًا رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات لحل مشكلات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن محافظ أسيوط، أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل اسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.