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الرئيس يعيد مشروع قانون «التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» للبرلمان.. و«شيحة»: استجاب للعلماء

الرئيس يعيد مشروع قانون «التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» للبرلمان.. و«شيحة»: استجاب للعلماء

بالصور| فيلم "دمشق – حلب" في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن مغذي كوبري المنيا

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن مغذي كوبري المنيا

"داعش" يتبنى الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

"داعش" يتبنى الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

بسبب العقار المنهار.. محافظ أسيوط يؤجل لقاء المواطنين لمتابعة الحادث

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لماذا انفصل "مرتكب مذبحة الشروق" عن زوجته قبل 72 ساعة من مقتلها؟

لماذا انفصل "مرتكب مذبحة الشروق" عن زوجته قبل 72 ساعة من مقتلها؟

أحذية وعطور ومساحيق تجميل.. "حتى رأس السنة الهجرية بقى ليها عروض"

أحذية وعطور ومساحيق تجميل.. "حتى رأس السنة الهجرية بقى ليها عروض"

أماكن المدن الجديدة التي تقيمها "الإسكان" لاستيعاب 30 مليون نسمة

أماكن المدن الجديدة التي تقيمها "الإسكان" لاستيعاب 30 مليون نسمة

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من "11سبتمبر" لـ "1 محرم".. الإرهاب يضرب العالم من مكة لأمريكا

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