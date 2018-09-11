بسبب العقار المنهار.. محافظ أسيوط يؤجل لقاء المواطنين لمتابعة الحادث

قررت محافظة أسيوط، اليوم، إلغاء لقاء المواطنين الأسبوعي، المقرر عقده غدًا، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين، لمتابعته حادث انهيار أحد العقارات بمركز منفلوط، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين حتى الآن.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أنه تقرر تنظيم حضور المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي، وذلك لعرض مشاكلهم بصورة أكثر تنظيمًا عن طريق تقديم الشكوى مسبقًا لمركز خدمة المواطنين بالديوان العام، قبل موعد اللقاء، حتى يتثنى إخطار التنفيذيين والمختصين للحضور، لحل كافة المشاكل المطروحة، تسهيلا للوقت ولتحقيق استجابة عاجلة للشكوى واستيعاب أكبر عدد ممكن من الشكاوى.