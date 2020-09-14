وزير المالية: الموازنة تدعم برامج التحول النقدي بـ2.7% مثل تكافل وكرامة

أصدرت وزارة المالية ، للعام السابع علي التوالي، موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان: "موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاصلاح الهيكلي".

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان صحفي اليوم، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة فى ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم فى استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ علي المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل علي توصيل الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

وأوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة علي الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط فمثلاً تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الانفاق العام علي شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.