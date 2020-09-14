MAD Solutions تمنح جائزتها في فينيسيا إلى الفيلم الجزائري سولا

أعلنت شركة "MAD Solutions" عن تقديم جائزتها في ورشة "فاينال كات"، ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إلى مشروع الفيلم الجزائري الفرنسي الروائي "سولا" للمخرج صلاح إسعاد، وتتمثل الجائزة في حصول الفيلم على خدمات التسويق والتوزيع في العالم العربي.

وبالإضافة إلى جائزة "MAD"، حصل مشروع الفيلم أيضاً على 7 جوائز أخرى، وصلت قيمتها إلى حوالي 70 ألف يورو، وهي دعم مادي بقيمة 15 ألف يورو من شركة Laser Film، وآخر بالقيمة نفسها من Mactari Mixing Auditorium، بجانب دعم بقيمة 5000 يورو من Titra Film، وآخر بقيمة 2500 يورو من مهرجان أميان السينمائي الدولي، ودعم آخر بالقيمة نفسها من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، وخدمات ترويج للفيلم بقيمة 2500 يورو من Eye on Films، كما قدم المعهد الفرنسي (سينماتيك أفريقيا) قيمة دعم تصل إلى 6000 يورو مقابل العروض غير التجارية والحصرية لمدة 7 سنوات.

سولا هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج صلاح إسعاد، وهو من إنتاج إسعاد لإنتاج الأفلام، وبطولة سولا بحري وإيدير بن عيبوش وفرانك يفراي.

يحكي الفيلم قصة سولا، وهي أم عزباء شابة، لا يعترف بها أهلها تحت مسمى الشرف. وفي محاولتها للتعايش، تجد سولا نفسها في دوامة من العنف. وعلى طول الطريق في شوارع الجزائر، وعبر الأحداث المؤسفة التي تمر بها في رحلتها الخاطفة للأنفاس، تتقدم سولا نحو قدرها المحتوم.