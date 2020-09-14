فتاة التيك توك هدير الهادي تجيب عن 50 سؤالا: "مليش في الدعارة"

تنفرد "الوطن" بنشر نص التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مع المتهمة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح، الشهيرة بـ"هدير الهادي" صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بعد القبض عليها في حدائق أكتوبر، في يوليو الماضي، وذلك بعدما رصدتها الجهات المختصة، وكذا في أعقاب عدة بلاغات ضدها أبرزها بلاغ المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنظف".

التحقيقات جرت مع المتهمة، بعدما دعاها المحقق داخل غرفة التحقيق، وناظرها فأثبت ما يلي: ألفينا المتهمة شابة في منتصف العقد الثالث من العمر ترتدي بنطال جينز أزرق وتيشرت أسود اللون وتنتعل حذاء "كوتشي" أبيض اللون، ولم يتبين بوجهها أو كفيها أي إصابة، ثم شرعنا في سؤالها فأجابت:

ج: اسمي هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح.. عندى 23 سنة.. مقيمة بدجلة جاردنز بحدائق أكتوبر ومحل إقامتى كفر الدوار بالبحيرة.. ولا أعمل.

في واحد كلمنى عشان يدينى فلوس في الحصري بس طلع ضابط وقبض عليا

س: ما الذي حدث.. وما ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج : اللي حصل أنه جاتلي مكالمة من واحد معرفوش على سناب شات، وأنا قلتله إن حياتي فيها بهدلة ومحتاجة فلوس، وقالي أقابله في الحصري، وهبعتلك فلوس عن طريق المحامي، ولقيته ضابط، ومسكنى وخدنى على الشقة بتاعتي ولم حاجات من الشقة، وخدني على إدارة الآداب، ووروني فيديو بتاع واحدة شبهي، قلتلهم مش أنا، وبعدين جابوني هنا، وأنا كنت بحاول أزود الفولورز بتوعي عشان الشركات تخليني أعلن عن منتجات بتاعتهم.

المتهمة: بابا معاه معرض سيارات وميسور الحال.. لكن بحب أكبر نفسي بنفسي

س: ماهي ظروف نشأتك؟

ج: أنا اتولدت في قرية سيدي غازي، وليا أخين أصغر مني، وبابا وماما انفصلوا وأنا في ثانوية عامة، وبعدين رجعوا لبعض تاني من شهور، وعايشين في البحيرة.

س: ماهو عمل والدك ووالدتك؟

ج: بابا رجل أعمال معاه معرض سيارات وتلاجات، وماما مش شغالة.

س: هل والدك ميسور الحال؟

ج: أيوة.. هو ميسور الحال وغني.

س: وأين تحديدا مارستِ حياتك؟

ج: أنا كنت عايشة مع أهلي وبعدها عشنا فترة في الإسكندرية، وبعد الانفصال نقلت مع ماما إلى القاهرة، وفي آواخر 2018، سبت ماما وعشت لوحدي في حدائق أكتوبر.

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س: وما سبب تركك لأسرتك والعيش لوحدك؟

ج: عشان المفروض إننا هنعيش هنا في القاهرة وأنا حاليا بدور على شقة نعيش فيها كلنا.

س : وما هي مؤهلاتك العلمية؟

ج : أنا كنت ثانوية عامة نظام أمريكان.. وبعدين حولت على عربي وتأخرت سنتين، وبعدين دخلت خدمة اجتماعية حلوان، ومدخلتش امتحانات من سنتين.

س: وإلى أي اتجاه توجهتى عقب الانقطاع عن الدراسة؟

ج : كنت بحاول اشتغل فى ابليكشن اسمه "بيجو لايف".

س: وما هو هذا التطبيق؟

ج: برنامج بفتح منه لايف وكلمنى واحد مش فاكره بياناته وهو قالي إني مطلوب مني أفتح 30 ساعة في 10 أيام، وببعت البيانات للوكيلة اللي اسمها فطيمة، وبديها الحساب بتاعي وهي تدخلني في الشركة، ولما المتابعين يزيدوا باخد فلوس، وكل مالفيديو إضاءته كويسة واللايف مش بيقطع أتقبل في الشركة.

س: وما هي ممتلكاتك ومصدر دخلك؟

ج: معنديش ممتلكات.. لكن كل اللي معايا تحويلات من ويسترن يونيون من دكتور مصري في السعودية اسمه "عماد.ع.أ".

س: وما صلتك به؟

ج: هو كان بعتلي زمان على تطبيق بيجو لايف، وقالي انتى ازاى هنا مع أشكال مش شبهك.. قلتله بحاول أساعد نفسي، وبدأنا نتكلم مكالمات عادية، وعرف تفاصيل حياتي، وبقت الفلوس بتاعته هي مصدر دخلي.

س : وما هي عدد المرات التى قام بها سالف الذكر بتحويل أموال لكِ؟

ج : حوالي 18 مرة.

س : وما هي قيمة المبالغ فى كل مرة ؟

ج : مرة 600 دولار ومرة 1000 دولار ومرة 1200 دولار.

س : وهل من الطبيعي إرسال شخص مبالغ لكِ دون مقابل؟

ج : اه.. كان بيساعدني.

س: وهل لا زلتي محتفظة بتلك المبالغ؟

ج: لا صرفتها.. عملت عملية نحت بـ 60 ألف جنيه من حوالي سنة فى المستشفى التخصصي بالرحاب وعملهالي دكتور اسمه محمد عبد الوهاب، واشتريت 3 تلفونات، وكنت بصرف على حاجات تانى زي تلاجة وعفش للشقة وتلفزيون، وكنت بأجر عربيات عشان أوبر بياخد من فلوس كتير.

س: وما أوجه استخدامك لشبكة الانترنت؟

ج : بدأت عليه من سنتين.. وعملت اكاونت على تيك توك، وعلى الحساب القديم كان يتابعني 700 ألف شخص، والجديد حوالي 30 ألف.. وبيتابعني على انستجرام حوالي 200 ألف شخص، وبيتابعني على يوتيوب 12 ألف شخص، ومش عارفة كم على سناب شات.

س: وما سبب إنشاء كل هذه الحسابات ؟

ج : عشان أبقى متواجدة على كل الأبليكشنز.

س: وما المحتوى الذي تقومين بنشره؟

ج: فيديوهات عادية بحرك فيها شفايفي على الأغاني، وفي فيديوهات رقص كنت بنزلها عشان أجيب متابعين كتير وإعلانات.

بصور فيديوهاتي في البيت أو الشارع أو الساحل لما كنت هناك.. وبحب أنشر حياتي اليومية

س: وما سبب سعيك وراء الكسب المادي رغم أن والدك ميسور الحال؟

ج: عايزة أكبر نفسي بنفسي.

س: وأين تقومين بتصوير هذه المقاطع؟

ج : في البيت أو الشارع أو الساحل لما كنت هناك.

س: وما سبب نشر هذه الصور والمقاطع؟

ج: بحب أنشر حياتي اليومية.

س: وما سبب ضخامة عدد المتابعين لكِ؟

ج: عشان الفيديوهات اللي بعملها على الأغاني أخدت شهرة ونسبة مشاهدات عالية؟

س: وما سبب شهرة هذه المقاطع؟

ج : عشان الفيديوهات اللى بحرك فيها شفايفي وبرقص فيها على أغاني مشهورة.

س: وما قولك فيما قرره ضابط بمحضر التحريات، أنكِ نشرتي صورا ومقاطع خادشة للحياء عبر حساباتك؟

ج: دي حرية شخصية.. وأنا مش بقول لحد أعمل زيي، وبعدين أنا مسحتهم بعد ما نزلتهم بس كانوا انتشروا.

س: وما سبب حذفك لهذه المنشورات؟

ج: ندمت عليهم لأن دى مش شخصيتي.

س: وما قولك فيما أضافه الضابط برصد مقطع إباحي لكِ على مواقع جنسية عالمية؟

ج: مش بتاعي.

التحقيق مع المتهمة جاء بعد القبض عليها.. وأبرز البلاغات كان من "خليها تنظف"

س: وما قولك فيما سطّره الضابط حول وجود علاقة غير شرعية بينك وبين شخص من جنسية عربية؟

ج: محصلش.

س: هل من خلافات مع الضابط.. وما تعليك إذا لما سطّره وشهد به؟

ج: معرفهوش.. ومعرفش ليه قال الكلام دا.

س: ومن أين تحصلتي على المبلغ المالي الذي تم إيداعه في حسابك والمبالغ المالية التي مكنتك من استئجار سيارتين؟

ج: من الفلوس اللى كان يبعتهالي الدكتور من السعودية.

س: وهل جميع تلك المبالغ نظير مساعدته لكِ فقط ؟

ج: آه.. وكمان كان هيخطبني لابنه مصطفى اللي عايش هنا في مصر.

س: وهل تقابلتي مع مصطفى؟

ج: أيوه.. كذا مرة.

نشرت فيديوهات ليا في حمام سباحة .. وبعدين مسحتها لأنى ندمت عليها

س: وما قولك فيما هو ثابت بمحضر مشاهدتنا للحزر الخاص بالإسطوانة المدمجة المعروضة علينا ؟ "تلاه عليها".

ج: فيديوهات حمام السباحة دى بتاعتي.. بس الاسكرينات بتاعت المواقع الإباحية مش بتاعتي.

س: هل لديكِ سوابق أو تم ضبطك في وقائع مماثلة؟

ج: لا.

س: وما قولك فيما ثبت بقيامك ببث "حالة" على انستجرام تدعي فيه الفتيات للاشتراك في تطبيق بيجو لايف؟

ج: فاطيمة الوكيلة بتاعتي طلبت مني دا.

س: وما سبب ذلك ؟

ج: عشان تشغل الناس في الوكالة بتاعتها.

س: وما قولك فيما ثبت بمحضر فحص هاتفك من إرسالك تسجيلات صوتية لفتيات لشرح خصائص برنامج "بيجو لايف" ؟

ج: أنا فعلا بعت الرسايل دى عشان يشتغلوا في "بيجو لايف".

س: أنتي متهمة بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بأن استخدمت فتيات بواسطة استغلال حاجتهن للمال بقصد الاستغلال الجنسي؟

ج: محصلش.

س: أنتى متهمة بنشر (بقصد العرض) صورا لكي ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام على حساباتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: محصلش.

س: أنتي متهمة بفعل علانية أفعالا فاضحة مخلة بالحياء العام بأن نشرتي صورا ومقاطع مرئية على حساباتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: محصلش.

س: أنتي متهمة بممارسة الدعارة بمقابل؟

ج: محصلش، ومليش فيها.

س: أنتى متهمة بالإعلان عن طريق حساباتك الشخصية بشبكة المعلومات صور ومقاطع مرئية تتضمن الدعوة إلى لفت الأنظار للدعارة؟

ج: محصلش.

س: أنتى متهمة بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري؟

ج: محصلش.

س: هل لديكِ أقوال أخرى.

ج: لا.