القصة الكاملة لضبط "هدير الهادي" بسبب فيديوهات تحرض على الفسق

مع اقتراب عقارب الساعة من العاشرة والنصف مساءا، وصلت قوة من المباحث أسفل أحد العقارات بحدائق أكتوبر، وصعدت القوات إلى إحدى الشقق لتلقي القبض على فتاة، تدعى "هدير الهادي"، تقوم ببث فيديوهات تحرض على الفسق من خلال تطبيق "التيك توك".

وتبين أن الفتاة كانت مستأجرة احدى الشقق السكنية في حدائق أكتوبر منذ عدة أشهر، وتمكنت القوات من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليها، وحرزت القوات هاتفها المحمول ولاب توب.

وكشفت المصادر أن ضبط هدير الهادي جاء بعد بث الفتاة فيديوهات تحرض خلالها على الفسق عبر تطبيق "تيك توك"، لتبدأ القوات في البحث عنها وتحديد مكان إقامتها والقبض عليها.

ووردت معلومات لقوات الشرطة ببث "هدير" فيديوهات تحرض على الفسق من خلال تطبيق التيك توك، وتم رصد عدد من الفيديوهات وفحصها، ليتبين احتواءها على مشاهد تحض على الفسق، فتحركت قوة أمنية وتمكنت من القبض عليها.