حاصل على تقدير جيد.. شروط قبول خريجي المعاهد الفنية

تبدأ المعاهد الخاصة بالعلوم الفنية الصحية، غدا الثلاثاء، استلام أوراق التقدم للدراسة التكميلية، للحصول على درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، والتي تستمر لمدة 15 يوما.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، شروط ومعايير اختيار الدارسين للحصول على درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحة للعام الدراسي 2020 – 2021ـ، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

درجة بكالوريوس في تكنولوجيا العلوم الصحية

يمكن لخريجي المعاهد الفنية الصحية بالمحافظات، التوجه إلى المعاهد الفنية الصحية، بدءا من غد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، ولمدة 15 يوما، لتسليم أوراق التقدم للدراسة التكميلية، لنيل درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، حيث تبدأ المعاهد في استلامها من الطلبة الجدد، للالتحاق بالفرقة الأولى للعام الدراسي 2020 – 2021.

وسوف يتم فحص أوراق المتقدمين بداية من 1 أكتوبر 2020، ولمدة 15 يوما أخرى، على أن توافى الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، بنتيجة المتقدمين والمنطبق عليهم الشروط بعد ذلك التاريخ.

شروط قبول الطلاب بالمعهد

1- حاصل على الدبلوم الفني الصحي بتقدير جيد على الأقل.

2- اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد.

3- محمود السيرة، وحسن السمعة.

4- تقديم شهادة الخدمة العسكرية، أو الخدمة العامة، أو الإعفاء منهما، طبقا لأحكام القانون.

5- تقديم ما يثبت مزاولة المهنة، وانتهاء التكليف بمستشفيات وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية.

6- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالصحة، والهيئات الحكومية، أما العاملين بالجهات الغير حكومية، فيتم التقدم بشهادة تفيد ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات، وشهادة حسن سير وسلوك.

معايير اختيار الدارسين بالكلية

1- سيتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين، طبقا لتقدير التخرج الأعلى ثم الأعلى درجات في نفس التقدير.

2- لا يعتبر الطالب مقيدا بالدراسة التكميلية بالمعهد، إلا بعد سداد الرسوم المقررة.

3- يتم السماح لخريجي معهدي المختبرات والتحاليل البيولوجية، التابعين لجامعة الأزهر، بالتقدم للدراسة التكميلية طبقا للشروط السابق ذكرها.

4- سيتم التحقق من مصادر الشهادات المقدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فيها.

5- لا ينظر في الطلبات التي ترد بعد الموعد المعلن، وكذا غير المستوفاة الشروط السابقة.