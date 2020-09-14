الأمومة والطفولة: أحمد حسن وزينب يسممان وجدان أجيال والقانون سيعاقبهما

هاجمت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، اليوتيوبر أحمد وزوجته وزينب، قائلةً إنهما يسممان وجدان أجيال، بالرغم من أن القيادة السياسية مهتمة بالبراعم، وأن المجلس يشرف على الأطفال وحمايتهم.

وأضافت السنباطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد": "نرى أن بعض النماذج تسبح ضد التيار، أحمد وزينب يبثان أفكارًا ضد الأجيال، كما أن سلوكياتهما ضد القانون، والقانون سيحاسبهما على الهدم الذين يمارسانه ضد ابنتهما، وضد أي شخص في مصر".

وتابعت: "قدمنا بلاغًا لمكتب حماية الطفل، في مكتب النائب العام، لفتح تحقيق في قضية ضدهما بسبب الفيديو الأخير مع طفلتيهما، لأنها تكررت العام الماضي، فقد يكون جهلًا منهما أو استهتارًا، والقانون يدينهما، وقد يحصلان على عقوبة السجن المؤبد، لأنهما يستغلان طفليهما تجاريًا والقانون يحظر ذلك".