قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الاثنين، مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بعمليات تصوير داخل المصلى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن شرطة الاحتلال لم تحترم حرمة المصلى، حيث اقتحمه الجنود بأحذيتهم، وقاموا بالتصوير داخله بشكل استفزازي للمواطنين.

ومنذ عام 2003 يقتحم المستوطنون الإسرائيليون المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وتتم الاقتحامات، التي تندد بها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وتطالب بوقفها، على فترتين، الأولى صباحية والثانية بعد صلاة الظهر.

وتسيطر شرطة الاحتلال الإسرائيلي على مفاتيح باب المغاربة منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967.

ويقع مصلى الرحمة داخل باحات الحرم وهو عبارة عن مبنى مرتفع يتم الوصول إليه عبر درج طويل من داخل المسجد الأقصى وهو المدخل الداخلي لبوابتي الرحمة جنوباً والتوبة شمالاً المغلقتين منذ قرون، وتشكلان بوابة تقع في بطن السور الشرقي للمسجد الأقصى أي أنها واحدة من بوابتين اثنتين فقط كانتا تستخدمان للوصول إلى المدينة من هذا الجانب الذي يوصل إلى باحات الحرم الشريف مباشرة من خارج أسوار المدينة وتبلغ إرتفاعها 11.5م.

أما تاريخ بناء المصلى فمختلف عليه ولا يُسمح بأي عمل أثري في حجرته الداخلية، لكن معظم الآراء تشير إلى أنه بني في أواخر المرحلة البيزنطية أو أوائل المرحلة الأموية وتوافد المسلمون على هذا الباب باعتباره أقيم على باب "الجنة" مجازاً.