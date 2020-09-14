مصرع طفلة وإصابة طفلين والبحث عن ثالث تحت أنقاض منزل بمنفلوط

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب شقيقها، اليوم، في انهيار جزئي بمنزل كائن بعزبة "أبوشناب" التابعة لقرية بنى شقير بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، فيما تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شقيقهما المفقود أسفل الأنقاض.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لعمليات النجدة، يفيد بانهيار منزل بعزبة أبوشناب التابعة لقرية بنى شقير دائرة المركز ووجود طفل تحت الأنقاض.

وعلى الفور، انتقل فريق من الحماية المدنية والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار سقف الطابق الأول العلوي بمنزل ملك "محمود فوزى عبد المعز" وجاري رفع الأنقاض لوجود طفل أسفل الأنقاض، أسفر عن وفاة الطفلة "مروة فوزي" وإصابة شقيقها الطفل"إسلام فوزي" 5 سنوات.

فيما انتشلت الحماية المدني الطفل حامد عبد المعز 9 سنوات، وجرى نقله لمستشفى منفلوط المركزي، وحالته مستقرة، وتواصل القوات البحث عن طفل آخر أسفل الأنقاض، وجرى إخطار الإدارة الهندسية بالمحافظة لفحص المنازل المجاورة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.