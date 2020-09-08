مصرع ربة منزل في انهيار سقف منزل قديم بأسيوط

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إنهيار جزئي لسقف منزل قديم عليها بجزيرة العقب؛ التابعة لقرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لعمليات النجدة من الأهالي يفيد وقوع حادث انهيار سقف منزل بحري بنزيمة علي عبدالفضيل بجزيرة العقب بقرية بني محمد دائرة المركز ووجود سيدة تحت الأنقاض.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع انهيار جزئي لسقف الدور الأول لمنزل بناء قديم ومسقوف بالجريد والأفلاق ملك أحمد محمود عبدالحميد البارودي.

نجم عن انهيار السقف مصرع شقيقة صاحب المنزل أحلام محمود عبدالحميد البارودي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الإدارة الهندسية بمركز أبنوب، وتأمين المنازل المجاورة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.