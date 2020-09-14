أخذ باكو نعناع بـ50 قرشا.. أب يضرب نجله حتى الموت في البحيرة

لقي طفل ١٤ عامًا مصرعه، اليوم، بمركز الدلنجات، في البحيرة، إثر اعتداء والده عليه، عقابًا له على أخذ "باكو نعناع" من محل يخصه وشريكه، دون سداد ثمنه، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، إشارة من المستشفى العام، بوصول "محمد ع.ا" 14 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، ومقيم بعزبة "سعد السيد" بالبستان، جثة هامدة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب.

بالانتقال والفحص تبين أن مرتكب الواقعة والد المجني عليه "علاء م.ا" صاحب محل بقالة، و"عرفة ق.ا" شريكه فى محل البقالة، حيث قاما بالتعدي عليه بواسطة "خرطوم مياه" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بسبب أخذ المجنى عليه "باكو نعناع" ثمنه 50 قرشًَا دون تسديد ثمنه.