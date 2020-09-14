فيديو.. مجهول يعتدي على مريضة نفسيا بالأقصر

حصلت "الوطن" على فيديو لأحد الاشخاص يعتدي بالضرب المبرح على "مريضة نفسيًا" بميدان الملك عبدالله بمدينة الأقصر.

وأظهرالفيديو سقوط السيدة على الأرض قبل أن يركلها الجاني بقدمه ويضربها ضربًا مبرحًا، وسط محاولة المارة منعه من مواصلة الاعتداء عليها دون جدوى.

ولم يتبين السبب الرئيسي من الاعتداء بحسب شهود العيان الذين أكدوا أن المعتدى عليها تنتمى إلى محافظة القاهرة ومقيمية فى شوارع الاقصر منذ سنوات وتتحدث عدة لغات وحاصلة على الماجستير، مشيرين إلى أن خلافات عائلية كانت سببًا فى هروبها من القاهرة إلى الأقصر.