حلا شيحة عن دورها في "خيانة عهد": شخصية "فرح" مريضة نفسيا

قالت الفنانة حلا شيحة، إن الشخصية التي ظهرت فيها خلال مجريات مسلسل "خيانة عهد" والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي جاء لشخصية وصفها البعض بـ"الشيطانية"، ولكنها لم تكن كذلك، بل كانت مريضة نفسيا تربت في ظروف قاسية على الظلم والقهر والتفرقة بين الإخوة: "شعرت بالخوف بسبب صعوبة الشخصية".

وأضافت "شيحة" خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الفنانة يسرا هي من رشحتها لأداء ذلك الدور، حتى قامت بتقديم الشخصية بطريقة مبتكرة بخلاف أدوار الشر التقليدية التي ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية المصرية.

وأكدت أنها أحبت شخصية "فرح" منذ اللحظات الأولى وتعاملت معها على كونها شخصية ضعيفة: "عشت كل تفاصيل أحاسيسها"، مشيرة إلى أن أصعب المشاهد التي ظهرت خلالها في الشخصية هو المشهد الذي ظهرت فيه مع الفنانة چومانا مراد واعترفت خلاله عن كرهها لأختها "عهد" وسبب الكره: "مشهد الدفن والعزاء من المشاهد اللي بكيت فيها من كل قلبي، وحسيت أن الكره ممكن يعميك عن أي حقيقة والشخص يقوم بتصرفات مغيبة، وبعض المشاهد كان اللى موجودين بيصقفولى".

وتابعت: "الفنانة يسرا راقية ومحبوبة وبتساعد كل اللي حواليها بحب، وخلال وأنا بحضر للمشاهد دايما كانت بتديلى نصائح بلطف، ومشعرناش أبدا أنها توجيهات منها لنا بمنتهى اللطف دون أن تشعرنا أنها تقدم لنا توجيهات، والقلم اللي خدته منها خلال المسلسل كان حقيقي وعيدنا المشهد أكثر من مرة، بس إيد يسرا خفيفة ومحستش بحاجة".