رئيس الوزراء اللبناني المكلف يشكل الحكومة في شقة مفروشة

فضل رئيس الوزراء مصطفى أديب، المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، التريث في تقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وأفسح المجال أمام مزيد من المشاورات، بعد أن كان من المفترض أن يقدم تشكيلته الاثنين خلال الزيارة التي قام بها إلى القصر الجمهوري.

وقبل 24 ساعة من المهلة التي أعطاها الرئيس الفرنسي لتشكيل حكومة، يدل هذا التريث بشكل أساسي على حجم العراقيل التي تقف أمام تشكيلة يمكن اعتبارها استثنائية في لبنان، خصوصا أنه كان من المتوقع أن تكون حكومة مصغرة لا تضم أسماء محسوبين على الأحزاب، في ظل ضغط فرنسي ودولي على المسؤولين لتسهيل عملية التشكيل، حسب "فرانس 24".

ووصل رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الاثنين إلى قصر بعبدا، إذ كان من المقرر أن يقدم إلى الرئيس ميشال عون تشكيلته حكومته الجديدة، ليعلن على أثر هذا الاجتماع أن الرئيس المكلف فضل التريث في تقديم تشكيلته سعيا نحو مزيد من المشاورات قائلا: "إن شاء الله خير"، من دون تحديد موعد آخر لتقديم تشكيلته، علما أن هذا اللقاء هو الثالث بين عون وأديب منذ تكليفه في 31 أغسطس.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنّ جميع القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة أنييس فون دير مول إنه تم تذكير القوى السياسية اللبنانية مرارا بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية.

وأضافت: "كل القوى السياسية اللبنانية أيدت هذا الهدف. والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير. إنها مسؤوليتها"، حيث تنتهي المهلة المتفق عليها مع فرنسا غدا الثلاثاء.

وتداولت أنباء وأوضحت المصادر لوسائل الإعلام اللبنانية، أن بيت الوسط لم يتدخل إلى اليوم مع الرئيس المكلف، أما الحديث عن لقاءات يجريها في بيت الوسط هو من خيال البعض بما يدور من حوله، سعيا إلى تسويق سيناريوهات وهمية لا أساس لها من الصحة.

كما توجد غرفة عمليات قائمة في منزل رئيس الوزراء المكلف في محلة كليمنصو في بيروت، لترميم ما ألحقه انفجار المرفأ بها من أضرار، وهو يقطن الآن في شقة مفروشة ولن يتمكن من العودة إلى منزله قبل نهاية الأسبوع المقبل أو مطلع الذي يليه.