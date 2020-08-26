الرئيس اللبناني يدعو للإسراع في مسح أضرار تفجير بيروت

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم، الأجهزة المعنية إلى الإسراع في مسح أضرار انفجار مرفأ بيروت، لاسيما في الأحياء السكنية، تمهيدا لإصلاحها والتعويض على أصحابها، وأهمية التنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية المعنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية، اللواء محمد خير "أن 6500 مبنى تضرر في بيروت بنسب متفاوتة".

وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في منطقة المرفأ، بهدف العثور على جثث المفقودين، والانتهاء من أعمال رفع الأنقاض، فيما سيبدأ الجيش اللبناني، الاثنين المقبل بالمباشرة بمرحلة جديدة من عمليات رفع الأنقاض وإزالة الركام في المرفأ.

ويأتي ذلك في وقت، أعلن فيه مدير صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، أسعد حداد، "أنه قتل في الانفجار 9 أشخاص وجرح 7 من عمال الصوامع".

وأكد حداد، أن "لدى لبنان مخزون طحين وقمح يكفي لحوالي شهر، ونسعى لتلبية حاجة السوق، سواء عبر مخازن مؤقتة أو باخرة في البحر، أو إنشاء صوامع سريعة دون تكلفة عالية".

من جانبه، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن لبنان يحتاج إلى "حكومة طوارىء" تضم وزراء مشهود لهم بالكفاءة والحياد والنزاهة، لتجاوز الأزمات الكبيرة التي تمر بها البلاد وآخرها الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت.

وانتقد الراعي، في تصريحات خلال تفقده ظهر اليوم المناطق الأكثر تضررا جراء انفجار مرفأ بيروت البحري، المسؤولين اللبنانيين في تعاملهم مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة وتأليفها، معتبرا أنهم لا يعطون أهمية لما أصاب لبنان من أضرار كبيرة، داعيًا إلى اتباع القواعد الدستورية في شأن تشكيل الحكومات.

وأضاف الراعي: "إهمال المسؤولين اللبنانيين أدى إلى هذه الكارثة (انفجار بيروت) لا يمكننا الاستمرار بالعيش كما في الماضي، ولا يمكن أن يتعامل المسؤولون إزاء هذه الكارثة وكأنها حادثة سير بسيطة. لقد هبت دول العالم لمساعدة اللبنانيين وليس الدولة طبعا، لأنه ما من أحد يثق بها والدليل أن الجميع يريد مساعدة الشعب اللبناني وليس السلطة الحاكمة".

وتطرق البطريرك الماروني، للاتهامات بالعمالة لصالح إسرائيل التي وجهتها إليها صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله على خلفية الدعوة التي كان أطلقها "الراعي" مؤخرًا بضرورة حيادة لبنان عن الصراعات الإقليمية، مشددًا على أن لبنان بحكم تكوينه لا يمكنه الدخول في تحالفات وصراعات وحروب المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وتابع "الراعي" قائلًا: "لبنان له دوره في التقاء الحضارات وله رسالة سلام بحكم تكوينه كبلد متعدد، كما أنه يجب أن يكون لبنان دولة قوية بجيشها ومؤسساتها الأمنية وقانونها ودستورها وتفرض سيادتها أولاً في الداخل ثم في الخارج، حتى تستطيع أن تتصدى لأي اعتداء تتعرض له من جانب إسرائيل أو أي دولة أخرى".

وأضاف "الراعي": "لسنا عملاء لأحد، وكل قيمتنا ككنيسة وبطريركية وكبطريرك أن نقول الحقيقة وألا نكون مرتبطين بأحد، لا من الداخل أو من الخارج. كرامتنا ترفض أي ارتهان أو أي ارتباط، وخلاص اللبنانيين في الحياد".

وشدد "الراعي" على أن الدولة اللبنانية يجب أن تكون لها سيادتها الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة حاليا لا سيادة لها، وتحولت إلى دويلات ضمن دولة، الأمر الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد ورغبة الجميع في الهجرة إلى الخارج.