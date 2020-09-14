غدا.. "كنوز متاحفنا" يعرض مجموعة نادرة من مقتنيات الفن الأوروبي

قال الدكتور إيهاب اللبان، منسق معرض "كنور متاحفنا" بقصر عائشة فهمي، ومدير مجمع الفنون، إن معرض "كنور متاحفنا"، هو واحد من سلسلة معارض تم البدء فيها مع افتتاح القصر بمجموعة من أعمال الفن العالمي ورواد الفن المصري، مع مجموعات أخرى من المقتنيات النادرة الموجودة في مصر.

وأضاف "اللبان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، أن المعرض سيحتوي على مجموعة نادرة من مقتنيات الفن الأوروبي لمشاهير الفن في العالم، لافتا إلى أن اللوحات التي يتم عرضها في المعرض غدا، ربما يقام لكل لوحة منها عرض خاص في أوروبا، ولكن مصر جمعتهم في متحف واحد.

وتابع: "فلسفتنا دائما البحث في المقتنيات النادرة والفريدة التي ظلت فترة كبيرة لا تُعرض على الجمهور، والتي هي كانت مصدرا لكل فنون العالم، وكانت عندها تحافظ حتى على أنها تقتني من كل فناني العالم، ولذلك نمتلك في متاحفنا مجموعة نادرة جدا من الأعمال الفنية لكبار فناني العالم مثل المجموعة التي بصدد عرضها في افتتاح كنوز متاحفنا غدا".