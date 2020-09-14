هدير الهادي عن مصدر دخلها: دكتور مصري حولي فلوس 18 مرة من السعودية

باشرت الجهات المختصة التحقيقات مع المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على "تيك توك"، والتي تنفرد "الوطن" بنشرها.

وعند سؤالها عن مصدر دخلها وممتلكاتها، قالت المتهمة إنها لا تملك شيئا، وأن مصدر دخلها هو تحويلات من ويسترن يونيون من دكتور مصري في السعودية يُدعى "عماد.ع.أ"، وأكدت أنه كان قد تواصل معها على تطبيق بيجو لايف، واستغرب تواجدها على التطبيق، فأجابت أنها تحاول مساعدة نفسها، وبدأ يجري معها مكالمات عادية، وعرف تفاصيل حياتها، وأصبحت الأموال المحولة منه هي مصدر دخلها.

وأشارت المتهمة، إلى أنه حوّل لها أموالا 18 مرة، بمبالغ مختلفة منها، مرة 600 دولار ومرة 1000 دولار ومرة 1200 دولار، مؤكدة أنه يساعدها فقط دون مقابل، وأنه كان يرغب فى خطبتها لنجله.. وعن أوجه الإنفاق تلك المبالغ، قالت المتهمة إنها أجرت عملية نحت بـ60 ألف جنيه من حوالي سنة فى المستشفى التخصصي بالرحاب تحت إشراف طبيب اسمه محمد عبد الوهاب، واشترت 3 تليفونات، وكانت تصرف على شراء ثلاجة وعفش للشقة وتلفزيون، فضلا عن تأجير سيارات بدلا من الاستعانة بسيارات تطبيق أوبر.

وأفادت التحريات التي جرت حول المتهمة، أنها أنشأت حسابا على تطبيق تيك توك، محمل عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وتابعت التحريات: تمكنا من رصد فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تماما، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والاسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يتم إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارا بين أوساط المواطنين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لاسيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها المُعوج، مطالبين بسرعة ضبطها.

كما أكدت التحريات قيام المتهمة، بإزالة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتي قدمن ذات المحتوى الإباحي، وتم تقديمهن للمحاكمة.