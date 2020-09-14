احترقت سيارتهم.. إصابة عروسين و3 معازيم بموكب زفاف في أسيوط

أصيب عريس وعروسه و3 من المعازيم، إثر اشتعال النيران فى السيارة التي كانوا يستقلونها أثناء موكب الزفاف بطريق "البداري - ساحل سليم" فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، باشتعال النيران فى سيارة أثناء موكب زفاف بطريق "البداري - ساحل سليم" دائرة المركز.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية لمكان الحادث وجرت السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن السرعة الزائدة تسببت في حدوث ماس كهربائي بالسيارة واشتعال النيران بها، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي وحالتهم مستقرة.