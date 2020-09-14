"الصحة": إجراءات الفتح اليوم ناجحة ومدروسة

أشاد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، بالقرارات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم لإعادة الحياة لطبيعتها ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا والتي شملت إعادة قاعات الأفراح، وصلاة الجنازة، والمؤتمرات الثقافية لكن بنسبة محددة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "EXTRA NEWS"، أن هذه القرارت ناجحة جدًا ومدروسة ومشروطة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، والرقيب في تطبيقها هو المواطن نفسه: "نبحث عن العودة للحياة من جديد، لكن بشروط جديدة، يجب الأخذ بها للعيش في أمان، ولابد من الالتزام بلبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي".

وناشد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل مع الأطباء سريعًا حال ظهور أيًا من أعراض كورونا، فالتشخيص المبكر للمرضى حماية لهم وللمجتمع، موضحًا أن الفترة القادمة هي تغييرات مناخية كبرى وتبيدل فصول وتشهد زيادة الفيروسات والأمراض.

وتابع: "لابد من التشخيص المبكر والمتخصص للحالات المصابة، لمكافحة فيروس كورونا بشكل سريع ودقيق".