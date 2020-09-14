مي شاهين شخصية غيورة في "شارع 9"

أكدت الممثلة الشابة مي شاهين، أنها تجسد خلال أحداث مسلسل "شارع 9"، شخصية بنت متزوجة تدعى نيفين، مشيرة إلى إن هذه الشخصية شديدة الغيرة بشكل عام، وبشكل خاص على زوجها ضابط الشرطة، الذي يجسد شخصيته خلال أحداث العمل الممثل حسام فارس.

وتابعت الممثلة الشابة مي شاهين، في بيان لها، أن شخصية نيفين بعيدة تماما عن شخصيتها الحقيقية، مشيرة إلى أنها استحضرت أساسيات الشخصية من مخزونها الذي جمعته من شخصيات كثيرة جمعت بينهم الحياة ووجدت فيهم صفة الغيرة.

وقالت "مي"، إنها لا تحب أن يكون في حياتها أشخاص تعاني من الغيرة، حيث ترى أن من يعانون من هذه الصفة أشخاص تنقصهم أمور عديدة في حياتهم الشخصية.

مسلسل "شارع 9" تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، بالاشتراك مع الفنانين، محمود عبدالمغني وأحمد وفيق، وهدى الأتربي، وآخرين، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، ومن إنتاج شركة "الريماس"، ورشحت مي للعمل من قبل عبدالله منصور مدير الشركة.

يذكر إن بداية الممثلة مي شاهين كانت من خلال الإعلانات، حيث عملت موديلا في عدد من الإعلانات مع المخرج مروان حامد، بعدما حصلت على ورشة تمثيل مع مروة جبريل، ومن ثم جسدت أولى أدوارها التمثيلية في مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، التي نافست به الفنانة يسرا في المارثون الرمضاني لعام 2018، ورشحت للدور من قبل منتج العمل جمال العدل.