مي شاهين تشارك في مسلسل "شارع 9"

تستعد الفنانة الشابة مي شاهين، لبدء تصوير دورها في مسلسل "شارع 9"، التي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، وكلا من الفنانين، محمود عبدالمغني وأحمد وفيق، وهدى الأتربي، وحسام فارس، وآخرين، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وقالت مي شاهين في بيان، إنها تجسد شخصية زوجة ضابط شرطة خلال أحداث المسلسل، ويجسد شخصيته في العمل الفنان حسام فارس، وأكدت إن ترشيحها للدور كان من خلال عبدالله منصور مدير شركة "الريماس" المنتجة للعمل ومخرجه محمد عبدالخالق.

وكانت بداية مي شاهين، من خلال الإعلانات، حيث عملت موديل في عدد من الإعلانات مع المخرج مروان حامد، بعدما حصلت على ورشة تمثيل مع مروة جبريل، ومن ثم جسدت أولى أدوارها التمثيلية في مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، التي نافست به الفنانة يسرا في المارثون الرمضاني لعام 2018، ورشحت مي للدور من قبل منتج العمل جمال العدل.